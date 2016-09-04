Это теперь моя комната!

Младшая дочь, которая несколько дней планировала, как бы намекнуть родителям о своих планах, вчера их озвучила. Мол, а можно мне ночевать в комнате старшей сестры? Она всё равно уехала учиться в город, где задушен был император Павел (с), так что зад поднял - место потерял. А у неё в комнате (хвала Аэрофлоту с его ограничениями на провоз багажа в эконом-классе) так много всего интересного осталось...Ша! - заявила Алиска. Ты слишком долго думала и решалась. Место уже занято.Все эти интересные штучки мне и самой пригодятся. Пока не знаю, для чего именно, но всеми фимбриями своей мягкой и пушистой души чувствую, что они зачем-то очень мне нужны.И этот столик тоже не занимать! Я тут ещё ревизию не навела. Протереть от пыли можете, но вещи чтоб не смели трогать!И эта кровать, кажется, мне как раз по размеру подходит. Захочу - тут поваляюсь. Захочу - в противоположном углу потусуюсь. Покрывало, опять же, ну очень соблазнительное, так и хочется всеми четырьмя лапками помассировать. А вот этого крыса она непонятно для чего себе покупала. Я ведь лучше, правда? Ну, будем считать, что это подарок для меня.Так что будьте добры перенести сюда мои мисочки. Лоток, так и быть, можете оставить у себя. Мне же моцион время от времени надо совершать....Так, ты о ком там на клавиатуре стучишь, двуногий Обо мне? Опять, небось, какую-то муррню про меня написал? Ну точно. Эх, а ещё блогер со стажем! Ну присаживайся рядом, я тебя научу!