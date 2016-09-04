блог добрых психиатров

Путешествия, рассказы и прочие вкусности

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dpmmax September 4th, 12:03

Это теперь моя комната!

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Младшая дочь, которая несколько дней планировала, как бы намекнуть родителям о своих планах, вчера их озвучила. Мол, а можно мне ночевать в комнате старшей сестры? Она всё равно уехала учиться в город, где задушен был император Павел (с), так что зад поднял - место потерял. А у неё в комнате (хвала Аэрофлоту с его ограничениями на провоз багажа в эконом-классе) так много всего интересного осталось...


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Ша! - заявила Алиска. Ты слишком долго думала и решалась. Место уже занято.

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Все эти интересные штучки мне и самой пригодятся. Пока не знаю, для чего именно, но всеми фимбриями своей мягкой и пушистой души чувствую, что они зачем-то очень мне нужны.

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И этот столик тоже не занимать! Я тут ещё ревизию не навела. Протереть от пыли можете, но вещи чтоб не смели трогать!

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И эта кровать, кажется, мне как раз по размеру подходит. Захочу - тут поваляюсь. Захочу - в противоположном углу потусуюсь. Покрывало, опять же, ну очень соблазнительное, так и хочется всеми четырьмя лапками помассировать. А вот этого крыса она непонятно для чего себе покупала. Я ведь лучше, правда? Ну, будем считать, что это подарок для меня.

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Так что будьте добры перенести сюда мои мисочки. Лоток, так и быть, можете оставить у себя. Мне же моцион время от времени надо совершать....

Так, ты о ком там на клавиатуре стучишь, двуногий Обо мне? Опять, небось, какую-то муррню про меня написал? Ну точно. Эх, а ещё блогер со стажем! Ну присаживайся рядом, я тебя научу!

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110 comments :
( 110 comments Leave a comment )
selena50 September 4th, 8:11
Что то мне подсказывает, что комната останется за Алиской....
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dpmmax September 4th, 8:11
Она сумеет её отстоять)
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juliya_lambert September 4th, 8:12
Быстро освоилась))
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dpmmax September 4th, 8:13
Им гроссен фамилиен нихт клювен клатц-клатц!
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kladez_zolota September 4th, 8:13
Ахаа, какая у вас Алиса забавная ))
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dpmmax September 4th, 8:13
О да) Радует нас постоянно)
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doloylamu September 4th, 8:16
А вот если бы пришедший на прием заявил, что понимает кошачий язык, небось, уколы или таблетки какие ему были бы гарантированы...
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dpmmax September 4th, 8:23
:-)
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esperitlliure September 4th, 8:20
А что там про чудеса на табличке написано?
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dpmmax September 4th, 8:24
"Люди интересные существа. В мире полно чудес, им удалось придумать скуку" Терри Пратчетт.
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bagira_belaya September 4th, 8:21
лапушко
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dpmmax September 4th, 8:22
Да!)
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za_y_ac September 4th, 8:21
Все самое лучшее в доме для кошки
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dpmmax September 4th, 8:22
Во всяком случае, она в этом уверена)
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nati_flame September 4th, 8:23
Алиса у вас звезда
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dpmmax September 4th, 8:25
Пора отдельный блог ей заводить или канал на Ютьюбе)
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stringerrus September 4th, 8:24
Кошки правят миром, фигли удивляться, чоуштам.
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dpmmax September 4th, 8:25
Ну да, ну да)
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labana September 4th, 8:25
Доктор, а что вот это такое: деревянно-старинное с завитушками вверху? Секретер? Полочка? Шкафчик?
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dpmmax September 4th, 8:26
Вообще изначально это был набор мебели для буфета, старинный. Но мы решили - а пусть стоит в комнате.
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lareina September 4th, 8:27
Привет вам от Марселя Марковича)
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dpmmax September 4th, 8:27
Спасибо! И ему наш передавайте!)
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irsenas September 4th, 8:29
прелестно)))
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dpmmax September 4th, 8:37
Спасибо!))
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lady_sabbath September 4th, 8:31
Поздно!) Алиса первая успела комнату занять!
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dpmmax September 4th, 8:36
Она быстро сообразила, что к чему)
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kukmor September 4th, 8:35
Логично же!
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dpmmax September 4th, 8:36
Конечно!
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annabiz September 4th, 8:35
Посты, где Алиса - главная героиня, все очень остроумные и задорные. Славная кошечка!
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dpmmax September 4th, 8:36
Спасибо вам!
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lrlay777 September 4th, 8:38
Да!
Кстати, про плюшевых крыс.
Это просто смешно!)))
Порядочной кошке нужно настоящих завести, для моциону и охоты! Так, что, чтобы через неделю чтоб бегали!)
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dpmmax September 4th, 8:39
Не, на зоопарк я не согласный!
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troll_elf September 4th, 8:46
Котэ не одобряэ.
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dpmmax September 4th, 8:51
:-)
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natalya1104 September 4th, 8:47
Хорошо быть молодой кисой. Нашему Коте уже шестнадцать, так он ,кроме еды, уже почти ничем и не интересуется. Плюс много лишнего весу. Теперь, тропу на кухонный подоконник проложил через кухонный же стол. Прыгать туда сюда лапы болят. Разрешили по столу ходить, чего уж там...
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dpmmax September 4th, 9:01
Ну, он уже ветеран!
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ice_fate September 4th, 8:49
Алиса, конечно, права, но где будет жить Яна, приезжая из города, где задушили Павла Первого? :)
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dpmmax September 4th, 8:51
Я думаю, что кошка великодушно подвинется)
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Олеся Лозовая September 4th, 8:58
Алиса, как всегда, очень милая))я бы себе такую же с удовольствием взяла, но, боюсь, второй такой же кошки в мире нет...)

Edited at 2016-09-04 08:59 am (UTC)
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dpmmax September 4th, 9:01
Спасибо!)
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settrofim September 4th, 9:32
Еврей Ройзман и еврей Навальный заступились за еврея-провокатора Соколовского, который демонстративно ловил покемонов в церкви, а затем выложил видео в интернет, в качестве дурного примера, чтобы его дебильные последователи делали то же самое.
На «помощь» российским евреям уже спешат евреи из западных СМИ.
http://tchaykovsky.info/pyataya/yevgeniy_royzman.htm
http://tchaykovsky.info/pyataya/aleksey_navalny.htm
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vlapandr September 4th, 9:58
Как грустно бывает, когда к человеку не поспешили вовремя врачи...
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kiki_morok September 4th, 9:37
Гг, зря старшенькая косметику на столе оставила)))
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dpmmax September 4th, 9:43
Вот я тоже так подумал) Надо нам с Оксаной прибраться, пока нас не опередили))
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tiketiger September 4th, 9:55
Меня неизменно примагничивает эта пушистая, восхитительно толстая морда! не жалейте ей комнаты. пусть там карму нагнетает :)
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frosinia September 4th, 9:58
..и табличку на дверь - "не беспокоить " )))
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kivadex September 4th, 9:58
А мой шкодник отобрал моё кресло. Только отвернешься-запрыгнул и уже делает вид что спит. А ведь будить не будешь -жалкоооооо)))
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