И для Алисы одну, пожалуйста!

Предостережение. Оно же оправдание Попытки найти в приведённых ниже байках признаки нарушения врачебной тайны, этики, а также прав пациентов столь же бесплодны, сколь и опасны для…

С кем мы работаем. Реактивные психозы. Давно не писала, так что напоминаю, что это не учебник, а именно наблюдения за моими больными, и они могут отличаться от канонических и…

Дядя Вова и эндоскоп Дядя Вова, что бы там кому ни думалось, вполне реальный персонаж. Более того, иногда у нас выпадает немного времени для того, чтобы встретиться,…

Воскресная пирожковая Пожалуй, стоит вновь пройтись по пирожкам. Думаю, что и у вас за это время отыскалось что-нибудь вкусное, да и я успел кое-что найти. У самого,…

Ты уехал в Петербург... Оксана весь февраль в командировке в наш Автозаводский военкомат. Призыв ещё не начался, поэтому народу сравнительно немного. Приходят в основном…

Уши не трогать! Суббота, и время очередного ликбеза. Сегодня речь зайдёт о синдроме довольно редком - но, с другой стороны, вполне себе известном. И названном в…

Хватит откладывать, пора высиживать! За время практики не единожды сталкивался с интересным подходом пациентов к своему самочувствию и завязанным на нём ожиданиям. Из раза в раз…

Психогигиена сна Крибля, крубля, крабля. Всё, бл.. . Спать, бл... © Оле-Лукойе То, о чём так мечтаешь в юности и в зрелом возрасте, особенно когда в семье…