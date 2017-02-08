блог добрых психиатров

Путешествия, рассказы и прочие вкусности

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dpmmax February 8th, 12:03

И для Алисы одну, пожалуйста!

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P1010126.JPG

Кошка ходит чуть более хмурая, чем обычно, требует обратить уже на неё внимание, вставая на задние лапы и дотягиваясь когтем до руки: эй! Эй! Отвлекись на минуточку и посмотри сюда! А когда внимание удаётся привлечь - демонстративно ложится на кровати или сворачивается клубком в шкафу-купе: что? В чём дело? Слушаю внимательно. И, кажется, мы с Оксаной начинаем понимать, чего она добивается.


Алиса просто нас ревнует. Дескать, мало внимания стали уделять. Раньше от мониторов хоть немного отвлекались, а сейчас вообще пропали для окружающих. Ну вот такой у нас с ней период: снова наступило время запойного чтения. Во-первых, много чего для себя нашли, благодаря вашим советам (http://dpmmax.livejournal.com/604819.html). А во-вторых, не только я распробовал электронную читалку. Помимо той, что у нас не так давно появилась (http://dpmmax.livejournal.com/585681.html), нам прислали ещё одну: мол, проводите испытания.

P1010122.JPG

Эта штука, мол, новее и интереснее.

P1010124.JPG

Вот мы и решили понять для себя, чем она отличается от той, что уже в семье имеется. В деталях, так сказать.

P1010125.JPG

На первый взгляд, кроме обложки - практически ничем. Хотя нет, кнопка включения переместилась с верхнего торца вниз и обзавелась индикатором "включено":

P1010150.JPG

Её, как и на "дарвиновской" модели, надо подержать 2-3 секунды, пока книжка сообразит, что её желают полистать. В принципе, такая лёгкая заторможенность даже на руку: не будет включаться от первого случайного касания. Ах да, во время зарузки появляется кирпичная стена - предположительно, тюремной камеры в замке - с палочками проведённых в заточении дней (всё-таки "Монте-Кристо" Дюма закачан по-умолчанию, надо поддерживать имидж).

P1010148.JPG

Те же самые электронные чернила e-ink для чтения при ярком свете и под любым углом, тот же регулируемый лунный свет для чтения в темноте (обе опции успели оценить - очень удобно):

P1010154.JPG

Тот же некрупный формат, что подходит и для оксаниной сумочки, и для внутреннего кармана моей куртки. Те же 6 дюймов диагонали экрана. Что же нового? Во-первых, металлический корпус из цельной алюминиевой болванки. То есть, книга стала прочнее - не до такой степени, чтобы использовать её как метательное наступательное оружие, но тем не менее. Во-вторых, теперь вся лицевая поверхность покрыта защитным стеклом (потому и кнопки для пролистывания ушли на боковые торцы). Непривычно после предыдущей модели, зато экран теперь лучше защищён и от пыли, и от ударов (всё-таки устройства с сенсорным экраном и электронными чернилами - вещь довольно трепетная, и грубой силы побаивается).

Во всём прочем книга сравнима с той, что у нас уже есть: хороший дисплей E Ink Carta Plus, 1072х1448 точек, двухъяй... ой, двухъядерный процессор 1 Ггц, с оперативкой 512 Гб и встренной памятью 8 Гб плюс слот для карты памяти (до 32 Гб) - в общем, можно таскать с собой приличную такую библиотеку. Аккумулятор на 3000 мАч, то есть на сутки непрерывного чтения точно хватит.

Читает эта штука практически все текстовые файлы, поддерживает практически все форматы, есть в ней и словари, и модуль Wi-Fi, чтобы можно было скачивать литературу напрямую из сети.

В общем, Оксана сказала, что теперь это её книга. Мол, раз надёжнее - то точно ей подходит. А то вы же знаете, сколько опасностей и неучтённых предметов может таиться в некрупной с виду женской сумочке...

P1010160.JPG

Алиса, судя по интересу, проявленному к обновке, тоже не против обзавестись чем-то подобным. Только чтобы там было про воспитанных британских мужчин с глазами цвета меди и круглыми крупными головами. Ну, на крайний случай и про троих из Простоквашина пойдёт. Уж очень там кот фактурный...

P1010161.JPG

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63 comments :
( 63 comments Leave a comment )
3ojlotou February 8th, 8:11
Алиса теперича зачитается от души! А меня вот почта уже неделю динамит с посылкой как раз с ридером((
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dpmmax February 8th, 8:19
Расскажешь потом, какой прислали?
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yurayakunin February 8th, 8:16
Хороший гаджет для моих электронных книг



Edited at 2017-02-08 08:18 am (UTC)
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dpmmax February 8th, 8:19
Подойдёт.
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tiketiger February 8th, 8:19
сравнили какой-то девайс с алиской!
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dpmmax February 8th, 8:20
Не, ну тут никаких сравнений!))
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anna_sagaydak February 8th, 8:21
Рекламко, рекламко...
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dpmmax February 8th, 8:21
Тэг проставлен, так что...
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lrlay777 February 8th, 8:37
У меня была читалка на жидких чернилах и у брата тоже. Но мы в них разочаровались. Стоит не дешево, а хватает на год, потом выходит их строя.
Обычный планшет в этом качестве и дешевле и надежнее, как не странно.
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dpmmax February 8th, 8:38
Поглядим, насколько этих читалок хватит.
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paninina February 8th, 8:47
спасибо за Дёмину- читаююю! ))))
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dpmmax February 8th, 8:58
Да, приятно написано! Вы потом ещё про внучку Берендееву у неё почитайте!
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i1111i February 8th, 9:17
Ну, в утешение подари ей британца рыжего, пусть вдвоем милуются дома, пока вас не будет )))))
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dpmmax February 8th, 9:29
Боюсь, не потерпит она в доме никого, кроме себя)
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yurayakunin February 8th, 9:23
Извини, в моем ЖЖ оскорблять блогеров запрещено - в противном случае - бан. Это блогеры у меня забанены.
А ты разрешаешь, видимо я больше не зайду.
Можешь мой пост удалить.

Edited at 2017-02-08 09:31 am (UTC)
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galko February 8th, 10:05
"с оперативкой 512 Гб" ну, доктор, это Вы явно преувеличили, при встроенной памятью 8 Гб, столько оперативки - это мечта гаджетомана.
А как качество закачки с WiFi? Мы в "дарвиновском" WiFi очень сильно разочарованы, проще через шнурок скинуть, чем "танцы с бубном" устраивать.
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dpmmax February 8th, 10:50
Если честно, я вай-фай не опробовал, я с ноута закачивал книги. А 512 заявлено в инструкции, так что за что купил...
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elenask2015 February 8th, 10:14
Жалко котейку
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dpmmax February 8th, 10:49
Ничего, утешим)
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tihiomyt February 8th, 10:21
кота бы Алиске...
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dpmmax February 8th, 10:50
Стерилизованные оне...
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bobs_mith February 8th, 10:41
/1072х1448/ вот главное в посте для меня. Очень хотел, но забил на них однажды, ибо невозможно было технические тексты на 600х800 читать. И не менялось с годами. Надо посмотреть..
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dpmmax February 8th, 10:51
Поглядите. Передаёт изображение неплохо.
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jedirani77 February 8th, 11:20
ой пупсичка какая)).
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dpmmax February 8th, 14:48
Ага))
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nanortalik February 8th, 11:26
Как я вас понимаю! Если всегдашний скорбный вид Алисы становится чуть более скорбным, это повод обеспокоиться)
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dpmmax February 8th, 14:48
Ой, и не говорите! КОтОстрофа же!)
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golovarobota February 8th, 12:14
Кошка - прелесть!
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dpmmax February 8th, 14:48
Выручалочка)
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Вы Алисе

al3x February 8th, 13:33
процент за участие в кампании отчисляете?;))
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Re: Вы Алисе

dpmmax February 8th, 14:47
А как же!)))
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sizif73 February 8th, 14:14
>Аккумулятор на 3000 мАч, то есть на сутки непрерывного чтения точно хватит.

Во-во-во, вот это самое слово!
Старая книга неделями читается, а как всунули тачскрин, вайфай, подсветку и заполировали андроидом, так приходится думать, а не обсохнешь ли к концу дня. Не, удобно, конечно, но что-то прогресс опять не туда заворачивает.
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dpmmax February 8th, 14:50
Ну ведь 24 часа непрерывно читать не станешь. ПО факту, получаются чуть ли не те же дней семь. Поменьше, естественно, но не прямо в разы.
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sizif73 February 8th, 14:58
У меня ощущение, что батарею жрут разные андроидные службы. Сейчас программу вставил мониторить это все, буду наблюдать.
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monokok14 February 8th, 15:10
кошке за рекламу причитается процентик
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tyron1 February 8th, 15:38
Вылитый Киндл ПВ
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troll_elf February 8th, 16:06
Стоит небось как крыло от самолета.
А здесь я не вижу людей с читалками. По крайней мере в метро. Редко иногда бывают с бумажной книгой, с электрической чёта нет.
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nataly_the_luck February 9th, 0:38
Не, ну читалки читалками, а с кошкой-то пообчайтесь)) Она же тоже человек))
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ТОП: 08:02 (московское)

magict30p February 9th, 5:02
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 12-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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stringerrus February 9th, 5:28
Алисе внимание и корм, доктору книгу и коньяк.
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catukoshka February 9th, 8:57
Доктор, а djvu она отображает?
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