И для Алисы одну, пожалуйста!

Кошка ходит чуть более хмурая, чем обычно, требует обратить уже на неё внимание, вставая на задние лапы и дотягиваясь когтем до руки: эй! Эй! Отвлекись на минуточку и посмотри сюда! А когда внимание удаётся привлечь - демонстративно ложится на кровати или сворачивается клубком в шкафу-купе: что? В чём дело? Слушаю внимательно. И, кажется, мы с Оксаной начинаем понимать, чего она добивается.
Алиса просто нас ревнует. Дескать, мало внимания стали уделять. Раньше от мониторов хоть немного отвлекались, а сейчас вообще пропали для окружающих. Ну вот такой у нас с ней период: снова наступило время запойного чтения. Во-первых, много чего для себя нашли, благодаря вашим советам (http://dpmmax.livejournal.com/604819.htm
Эта штука, мол, новее и интереснее.
Вот мы и решили понять для себя, чем она отличается от той, что уже в семье имеется. В деталях, так сказать.
На первый взгляд, кроме обложки - практически ничем. Хотя нет, кнопка включения переместилась с верхнего торца вниз и обзавелась индикатором "включено":
Её, как и на "дарвиновской" модели, надо подержать 2-3 секунды, пока книжка сообразит, что её желают полистать. В принципе, такая лёгкая заторможенность даже на руку: не будет включаться от первого случайного касания. Ах да, во время зарузки появляется кирпичная стена - предположительно, тюремной камеры в замке - с палочками проведённых в заточении дней (всё-таки "Монте-Кристо" Дюма закачан по-умолчанию, надо поддерживать имидж).
Те же самые электронные чернила e-ink для чтения при ярком свете и под любым углом, тот же регулируемый лунный свет для чтения в темноте (обе опции успели оценить - очень удобно):
Тот же некрупный формат, что подходит и для оксаниной сумочки, и для внутреннего кармана моей куртки. Те же 6 дюймов диагонали экрана. Что же нового? Во-первых, металлический корпус из цельной алюминиевой болванки. То есть, книга стала прочнее - не до такой степени, чтобы использовать её как метательное наступательное оружие, но тем не менее. Во-вторых, теперь вся лицевая поверхность покрыта защитным стеклом (потому и кнопки для пролистывания ушли на боковые торцы). Непривычно после предыдущей модели, зато экран теперь лучше защищён и от пыли, и от ударов (всё-таки устройства с сенсорным экраном и электронными чернилами - вещь довольно трепетная, и грубой силы побаивается).
Во всём прочем книга сравнима с той, что у нас уже есть: хороший дисплей E Ink Carta Plus, 1072х1448 точек, двухъяй... ой, двухъядерный процессор 1 Ггц, с оперативкой 512 Гб и встренной памятью 8 Гб плюс слот для карты памяти (до 32 Гб) - в общем, можно таскать с собой приличную такую библиотеку. Аккумулятор на 3000 мАч, то есть на сутки непрерывного чтения точно хватит.
Читает эта штука практически все текстовые файлы, поддерживает практически все форматы, есть в ней и словари, и модуль Wi-Fi, чтобы можно было скачивать литературу напрямую из сети.
В общем, Оксана сказала, что теперь это её книга. Мол, раз надёжнее - то точно ей подходит. А то вы же знаете, сколько опасностей и неучтённых предметов может таиться в некрупной с виду женской сумочке...
Алиса, судя по интересу, проявленному к обновке, тоже не против обзавестись чем-то подобным. Только чтобы там было про воспитанных британских мужчин с глазами цвета меди и круглыми крупными головами. Ну, на крайний случай и про троих из Простоквашина пойдёт. Уж очень там кот фактурный...
Edited at 2017-02-08 08:18 am (UTC)
Обычный планшет в этом качестве и дешевле и надежнее, как не странно.
А ты разрешаешь, видимо я больше не зайду.
Можешь мой пост удалить.
Edited at 2017-02-08 09:31 am (UTC)
А как качество закачки с WiFi? Мы в "дарвиновском" WiFi очень сильно разочарованы, проще через шнурок скинуть, чем "танцы с бубном" устраивать.
Вы Алисеal3x February 8th, 13:33
Re: Вы Алисеdpmmax February 8th, 14:47
Во-во-во, вот это самое слово!
Старая книга неделями читается, а как всунули тачскрин, вайфай, подсветку и заполировали андроидом, так приходится думать, а не обсохнешь ли к концу дня. Не, удобно, конечно, но что-то прогресс опять не туда заворачивает.
А здесь я не вижу людей с читалками. По крайней мере в метро. Редко иногда бывают с бумажной книгой, с электрической чёта нет.
ТОП: 08:02 (московское)magict30p February 9th, 5:02
Это Ваш 12-й ТОПовый пост в этом году.
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